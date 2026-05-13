Lavori di miglioramento all' impianto idrico | frazioni senz' acqua per 2 ore

Nella giornata di lunedì 18 maggio, alcuni residenti di Galluccio saranno senza acqua per circa due ore a causa di lavori di miglioramento all’impianto idrico nel quartiere Casino del Duca. La società Nepta ha comunicato che la sospensione temporanea riguarda diverse frazioni del territorio, in modo da permettere interventi tecnici necessari per ottimizzare il servizio. I cittadini interessati sono stati avvisati in anticipo.

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Disagi in vista per i residenti di Galluccio. In particolare, come riferito dalla società Nepta, nella giornata di lunedì 18 maggio verrà sospesa temporaneamente la fornitura idrica in alcune frazioni del territorio di Galluccio per interventi di miglioramento all'impianto idrico Casino del Duca.🔗 Leggi su Casertanews.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Si rompe tronco idrico, il centro abitato di Troia resta senz'acquaI tecnici di Acquedotto Pugliese stanno eseguendo un delicato intervento di riparazione che proseguirà per tutta la giornata A causa di una rottura... Leggi anche: Maxi "blackout" idrico in Abruzzo, 250mila persone senz'acqua: assalto ai supermercati Temi più discussi: Spoleto, approvati i lavori di miglioramento sismico della chiesa di San Rocco -; Crema - Al via lavori di miglioramento; Il raggruppamento temporaneo di imprese guidato dalla veneziana Lares si aggiudica i lavori di restauro del Castello Estense; Lavori di miglioramento sismico sul viadotto 'San Giustino' sulla E45. Le comunicazioni mirano a regolarizzare gli immobili i cui lavori di ristrutturazione hanno comportato un aumento di valore (es. miglioramento classe energetica, aumento superficie), ma che non sono stati aggiornati al catasto. Su 3.500 pre-controlli conclusi a x.com Lavori Superbonus e obbligo della dichiarazione di aggiornamento catastaleNel condominio usando il superbonus 110% è stato fatto il cappotto esterno dell'edificio come intervento trainante. Nel mio appartamento di proprietà e residenza sono stati fatti anche i seguenti inte ... corriere.it Consegnati i lavori per la sicurezza delle curve al lago di RonconeIntervento per migliorare la visibilità allargare la carreggiata – Fugatti: «Un’opera attesa da tempo dalla comunità» ... ladigetto.it