Palazzo Marini a Roma Italia Nostra denuncia | Distrutto uno scalone del ‘700 nel cantiere dell'hotel di lusso
Durante i lavori di ristrutturazione di Palazzo Marini a Roma, è stato distrutto uno scalone del 1700. Italia Nostra Roma ha chiesto verifiche sul cantiere, che prevede la realizzazione di un hotel di lusso della catena Four Seasons. La denuncia riguarda danni a un elemento storico durante i lavori di riqualificazione del palazzo.
L’associazione Italia Nostra Roma chiede verifiche sul cantiere per la riqualificazione di Palazzo Marini, dove sorgerà un hotel di lusso della catena Four Seasons. L'edificio è stato comprato nel 2022 dal fondo immobiliare Millennium Luxury. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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