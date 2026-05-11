Pronta la nomina di Di Meglio ad ‘avvocato' dell'Inps Le opposizioni | Ancora amichettismo di Fdi

Il Consiglio di amministrazione dell'Inps ha deciso di nominare Alessandro Di Meglio come nuovo coordinatore legale dell'ente. La scelta è stata annunciata dopo un processo di selezione interno, come riportato da fonti ufficiali. Le opposizioni hanno commentato criticamente la decisione, sostenendo che si tratti di una nomina influenzata da rapporti politici. La comunicazione ufficiale della nomina è attesa nelle prossime ore.

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