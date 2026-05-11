Pronta la nomina di Di Meglio ad ‘avvocato' dell'Inps Le opposizioni | Ancora amichettismo di Fdi
Il Consiglio di amministrazione dell'Inps ha deciso di nominare Alessandro Di Meglio come nuovo coordinatore legale dell'ente. La scelta è stata annunciata dopo un processo di selezione interno, come riportato da fonti ufficiali. Le opposizioni hanno commentato criticamente la decisione, sostenendo che si tratti di una nomina influenzata da rapporti politici. La comunicazione ufficiale della nomina è attesa nelle prossime ore.
Come anticipato da Fanpage.it, il Cda di Inps si prepara a selezionare Alessandro Di Meglio, come nuovo coordinatore legale dell'ente. L'avvocato è legato da uno stretto rapporto con Fabio Vitale, membro del board dell'istituto di previdenza, che dovrà effettuare la scelta. Ma sulla sua nomina ci sarebbe anche la benedizione dei vertici di Fdi. Intanto però emerge un precedente: nel 2021 la nomina di Di Meglio a coordinatore legale dell'Inps nel Lazio fu bocciata dal tribunale.🔗 Leggi su Fanpage.it
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