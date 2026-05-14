Durante un momento di conversazione, un uomo sconosciuto si avvicinò a un noto portiere e gli disse di avere ancora il lavoro grazie a lui. Buffon ha raccontato che questa frase lo ha profondamente colpito, suscitandogli una forte emozione e facendogli venire i lacrimoni. L’episodio è stato condiviso dal portiere in un’intervista, evidenziando il valore di un gesto di riconoscenza proveniente da una persona che non aveva alcun rapporto diretto con lui.

Gigi Buffon racconta un episodio della sua vita che lo commosse, quando fu avvicinato da una persona che non conosceva. "Ti volevo ringraziare perché io so che tu ci hai rimesso tanti soldi, ma so anche se ho ancora il lavoro grazie a te", gli disse l'uomo.🔗 Leggi su Fanpage.it

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