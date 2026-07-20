Ferran Torres ha segnato il gol decisivo che ha portato la Spagna alla vittoria nella finale dei Mondiali 2026 contro l'Argentina. I voti ai giocatori mostrano chi ha brillato e chi ha deluso, con alcuni protagonisti che si sono distinti per prestazioni positive e altri che hanno commesso errori determinanti. La partita si è conclusa con il risultato di 1-0, con la rete di Torres che ha deciso l'esito del match.

Pagelle Spagna Argentina: i voti ai protagonisti del match, valido per la finale dei Mondiali 2026. Pagelle Spagna Argentina: i Top e i Flop dei protagonisti del match, valido per la finale dei Mondiali 2026. Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio. Al MetLife Stadium di East Rutherford decide un gol di Ferran Torres all’inizio del secondo tempo supplementare. La Spagna conquista così il secondo Mondiale della sua storia, dominando un’Argentina apparsa senza energie, arroccata in difesa e rimasta in dieci uomini per l’espulsione di Enzo Fernández. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Pagelle Spagna Argentina: TOP E FLOP della finale dei Mondiali decisa da Ferran Torres

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Spagna sul tetto del Mondo: Ferran Torres firma la finale contro l’ArgentinaFerran Torres ha segnato il gol decisivo nei supplementari, portando la Spagna alla vittoria contro l’Argentina in finale mondiale.

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