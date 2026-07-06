Pagelle Portogallo Spagna | Merino-Ferran Torres spaccano la partita Bernardo Silva disastroso – TOP e FLOP

Notizia in breve

Nel match degli ottavi dei Mondiali 2026 tra Portogallo e Spagna, Merino e Ferran Torres hanno segnato due gol che hanno deciso l'incontro. Bernardo Silva ha invece commesso diversi errori, risultando molto sotto tono. La partita si è conclusa con la vittoria della Spagna, grazie alle reti di Merino e Torres, mentre Silva ha avuto una prestazione deludente.