Pagelle Portogallo Spagna | Merino-Ferran Torres spaccano la partita Bernardo Silva disastroso – TOP e FLOP
Nel match degli ottavi dei Mondiali 2026 tra Portogallo e Spagna, Merino e Ferran Torres hanno segnato due gol che hanno deciso l'incontro. Bernardo Silva ha invece commesso diversi errori, risultando molto sotto tono. La partita si è conclusa con la vittoria della Spagna, grazie alle reti di Merino e Torres, mentre Silva ha avuto una prestazione deludente.
Pagelle Portogallo Spagna: i Top e i Flop dei protagonisti del match, valido per gli ottavi di finale dei Mondiali 2026. Pagelle Portogallo Spagna: le valutazioni dei protagonisti del match, valido per gli ottavi di finale dei Mondiali 2026. Vince la Spagna 1-0 e approda ai quarti di finale grazie alla rete di Merino arrivata nei minuti di recupero. I Top. I Flop. Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
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