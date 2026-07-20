Pagamenti più rapidi e sicuri | la svolta di CBI

Un sistema di pagamenti digitale integrato nei sistemi aziendali permette incassi più rapidi e sicuri, riducendo anche i costi. La novità riguarda le richieste di pagamento digitali, già disponibili per alcune transazioni, ora estese a tutte le operazioni. La soluzione mira a semplificare i processi di pagamento, garantendo maggiore sicurezza e velocità nelle transazioni tra aziende e clienti.

INCASSI più rapidi e sicuri e meno costi con richieste digitali integrate nei sistemi aziendali. Dopo averlo già offerto per i pagamenti con la Pubblica amministrazione, CBI ha esteso a giugno il servizio Request to pay anche al mondo delle aziende attraverso la comunità dei Prestatori di Servizi di Pagamento aderenti, rafforzando la collaborazione con Eba Clearing (leader europeo nelle soluzioni infrastrutturali per i pagamenti, processando ogni anno oltre 23 miliardi di transazioni) e la PayTech europea Nexi. La nuova soluzione introduce un modello digitale evoluto per la gestione degli incassi tra imprese e clienti, consentendo alle imprese stesse di inviare richieste di pagamento strutturate direttamente integrate nei propri sistemi gestionali, grazie alle infrastrutture dei PSP. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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