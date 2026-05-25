CBI vola con ricavi +14% | nasce CBI-Comp per i pagamenti nazionali

Da ameve.eu 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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CBI ha approvato il bilancio 2025 con ricavi aumentati del 14%. La banca ha annunciato la creazione di CBI-Comp, un nuovo sistema dedicato alla gestione della compensazione dei pagamenti nazionali. Il progetto mira a migliorare la gestione dei flussi finanziari all’interno del paese. La decisione è stata comunicata insieme alla pubblicazione dei risultati finanziari dell’ultimo esercizio.

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CBI approva il bilancio 2025 con ricavi in crescita del 14% e lancia il progetto CBI-Comp per la gestione della compensazione dei pagamenti domestici, puntando a proteggere i flussi finanziari nazionali. La società consortile che riunisce tutte le banche italiane e Poste Italiane ha consolidato la propria posizione di leader nell’innovazione digitale durante l’assemblea dei soci tenutasi all’inizio di maggio 2026. I dati finanzianti dell’ultimo esercizio mostrano un margine EBITDA pari al 21%, confermando la solidità del piano strategico 2025–2028. Questo successo economico si accompagna a una nuova sfida tecnologica: la creazione di CBI-Comp, un sistema destinato alla compensazione multilaterale di assegni, incassi commerciali e transazioni del circuito Bancomat. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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