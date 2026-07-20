A Osaka, l’Italia di pallavolo ha conquistato tre vittorie e una sconfitta al tie-break, assicurandosi la qualificazione alle Finals di Ningbo. La squadra, quasi al completo e più matura, ha mostrato miglioramenti tecnici, tattici e mentali partita dopo partita nella terza settimana di VNL 2026. La competizione si è svolta in un clima di crescita e consolidamento del gruppo, con i giocatori che hanno integrato i loro riferimenti principali.

Tre vittorie, una sola sconfitta al tie-break e soprattutto la qualificazione alle Finals di Ningbo. La terza settimana di VNL 2026 disputata a Osaka ha restituito un’Italia in evidente crescita, capace di integrare alcuni dei suoi riferimenti principali e di migliorare partita dopo partita sotto il profilo tecnico, tattico e mentale. Il bilancio finale della Pool 9 non racconta soltanto i risultati ottenuti contro Giappone, Belgio, Argentina e Cuba, ma descrive una squadra che ha progressivamente ritrovato struttura, identità e certezze. Il primo elemento da sottolineare riguarda il rientro di Simone Giannelli, Yuri Romanò, Fabio Balaso e Roberto Russo in un gruppo che nelle prime due settimane aveva cambiato spesso interpreti. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Osaka promuove gli azzurri: un’Italia quasi al completo e più matura ci proverà per il titolo in Cina!

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