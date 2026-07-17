La possibilità di chiudere i conti con una giornata d’anticipo passa dalla sfida contro l’Argentina. Dopo il prezioso successo ottenuto sul Belgio, l’Italia si prepara al terzo impegno dell’ultima settimana della Volleyball Nations League 2026, una partita che può consegnare agli azzurri il pass per la Final Eight. La Nazionale di Ferdinando De Giorgi tornerà in campo sabato 18 luglio alle ore 12.20 italiane all’Asue Arena di Osaka per affrontare una formazione argentina ancora pericolosa, nonostante una classifica meno brillante rispetto alle aspettative. Il quadro per Giannelli e compagni è favorevole, ma non consente distrazioni. L’Italia occupa il quinto posto con sei vittorie e 20 punti, alle spalle di Giappone, Stati Uniti, Polonia e Slovenia. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Match point per le Finals: gli azzurri si giocano il pass per la Cina con l’Argentina a Osaka

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Avremo due semifinalisti azzurri al Roland Garros

Notizie e thread social correlati

Subito il Giappone padrone di casa e capolista ad Osaka per gli azzurri a caccia dei punti per conquistare le Finals di VNLL’Italia di pallavolo ha iniziato il torneo di Osaka con una sconfitta contro il Giappone, squadra di casa e leader del gruppo.

LIVE Errani/Vavassori-Danilina/Tracy 6-2, 5-2, Roland Garros 2026 in DIRETTA: gli azzurri sprecano quattro match pointVavassori chiude il match con una volée alta di dritto, portando la coppia italiana a vincere con due set 6-2 in 59 minuti.

Temi più discussi: Darderi batte Altmaier a Bastad: il match-point; Kitzbuhel: Colmegna non sfrutta due match-point e cede a Palicova; Gauff con filosofia: Anche Federer e Sinner hanno perso con match point, magari mi servirà per arrivare al loro livello; Wimbledon, Gauff: La smorzata sul match point? Servono momenti come questo per diventare migliori.

Un altro gran torneo per Andrea Pellegrino si batte per oltre due ore e mezza contro Andrey Rublev, annullandogli anche tre match point prima di approdare al terzo set, ma è l’avversario a prevalere negli ottavi di finale a Bastad. IG, Andrea Pellegrino x.com

Perché Kenku Artificer sta apparendo nelle recenti liste di Affinity? reddit

Match Point: dal cast alle musiche, le curiosità sul film di Woody AllenDiviso tra la lussuria, il peccato e la fortuna, Match Point è ancora oggi uno dei film di maggior successo del regista newyorkese Woody Allen. Un insolito thriller per lui, che ha qui avuto modo di ... cinefilos.it

Match Point: crimini e misfatti nel capolavoro noir di Woody AllenCon Match Point, uscito in Italia il 2 gennaio 2006, Woody Allen firmava uno dei suoi migliori film: la cronaca della scalata sociale dell'antieroe di Jonathan Rhys Meyers. Non sai mai chi siano i ... movieplayer.it