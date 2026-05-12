Durante la quarta tappa del Giro d’Italia 2026, conclusasi a Cosenza, Jhonatan Narvaez si è imposto in volata, portando a casa la vittoria. La frazione si è rivelata movimentata, influenzando anche la classifica generale. Nel frattempo, Giulio Ciccone ha indossato per la prima volta la maglia rosa in questa edizione, un traguardo che non si vedeva da tempo per un corridore italiano.

Si è conclusa con la vittoria di Jhonatan Narvaez la quarta tappa del Giro d’Italia 2026. Sull’arrivo leggermente rialzato di Cosenza, il portacolori del UAE Team Emirates XRG è stato il più veloce nella volata che ha concluso una frazione inaspettatamente movimentata anche per la generale. L’ecuadoriano ha nettamente anticipato Orluis Aular (Movitar) e Giulio Ciccone (Lidl-Trek). La prima tappa della Corsa Rosa numero 109 consegna inoltre la maglia rosa proprio a Ciccone, abile a raccogliere gli abbuoni lungo il circuito ed a piazzarsi meritatamente in terza posizione nella volata finale. L’abruzzese ha sempre espresso il desiderio di vestire la maglia di leader del Giro ed ora può finalmente coronare il sogno della carriera, complice anche la crisi di Guillermo Thomas Silva (XDS Astana).🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giulio Ciccone indossa la maglia rosa al Giro d’Italia: gli ultimi azzurri che ci erano riusciti

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