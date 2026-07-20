Daniele Orsato, il nuovo designatore della Can A e B, mette il capitale umano davanti alla tecnologia. "Cercheremo di far lavorare la tecnologia il meno possibile - conferma Orsato a Radio anch’io sport su RadioRai -. Il Var avrà una soglia alta ma la nostra filosofia sarà di lavorare sull’aspetto tecnico: più l’arbitro sarà preciso in campoi e più sarà credibile. Il che significa che deve essere vicino all’azione, decidere in maniera corretta e di conseguenza far lavorare meno il Var". Ufficializzato lo scorso 7 luglio, Orsato si sofferma su alcuni aspetti. "Faremo meno fischi? Dipende dagli atteggiamenti delle squadre ovviamente: di certo sanzioneremo i falli, non i contatti di gioco. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Orsato: "Arbitri, meno Var e più decisioni giuste in campo. E basta fischiare i contatti"

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