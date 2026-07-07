Daniele Orsato è stato nominato responsabile della Commissione Arbitri Nazionale per le competizioni di Serie A e B. La nomina è stata annunciata recentemente e il suo incarico si concentra sull’aumento della precisione nelle decisioni arbitrali e sulla riduzione dell’uso del Var durante le partite. Orsato, già arbitro di lunga esperienza, assume questa posizione con l’obiettivo di migliorare l’efficacia delle decisioni in campo.

Daniele Orsato Nuovo Responsabile della Commissione Arbitri Nazionale. ROMA (ITALPRESS) – Daniele Orsato è stato nominato il nuovo responsabile della Commissione Arbitri Nazionale per le competizioni di Serie A e B. L’annuncio è stato presentato dal vicepresidente vicario dell’Aia, Francesco Massini, durante una conferenza stampa svoltasi presso la sede della Figc a Roma. Orsato, che nell’ultimo anno ha ricoperto il ruolo di responsabile della Can di Serie C, succede a Gianluca Rocchi, il quale si è autosospeso dopo essersi trovato al centro di un’inchiesta della Procura di Milano riguardante il caso arbitri. Rocchi era stato sostituito ad interim da Dino Tommasi negli ultimi mesi della stagione 20252026. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Daniele Orsato designato per arbitri Serie A e B: punta a maggiore precisione e meno Var.

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