. I bianconeri hanno hanno pagato anche questo nella rincorsa alla Champions. Con l’ultima puntata di Open Var, cala il sipario sulla stagione e arriva il momento di tirare le somme sugli errori arbitrali ammessi dalla CAN. L’ultima svista riguarda il match Cremonese-Como: il rigore concesso da Maresca, dopo l’On Field Review per il contatto tra Bianchetti e Douvikas, è stato giudicato errato. Dino Tommasi ha confermato che l’arbitro aveva inizialmente valutato bene in campo, definendo inoltre “leggero” l’altro penalty assegnato per il duello Ramòn-Vardy. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Con questo episodio stagionale, il Como sale a quota 3 errori “a favore”, agganciando il Napoli al terzo posto dietro Lazio e Fiorentina. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juve penalizzata dagli arbitri: è la squadra con più errori subiti secondo Open Var

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JUVENTUS COSTANTEMENTE PENALIZZATA dagli ARBITRI | CHE SUCCEDE

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