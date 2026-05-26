Juve penalizzata dagli arbitri | è la squadra con più errori subiti secondo Open Var

Da juventusnews24.com 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Secondo Open VAR, la squadra ha subito il maggior numero di errori arbitrali rispetto alle altre.

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. I bianconeri hanno hanno pagato anche questo nella rincorsa alla Champions. Con l’ultima puntata di  Open Var, cala il sipario sulla stagione e arriva il momento di tirare le somme sugli errori arbitrali ammessi dalla  CAN. L’ultima svista riguarda il match  Cremonese-Como: il rigore concesso da Maresca, dopo l’On Field Review per il contatto tra Bianchetti e Douvikas, è stato giudicato errato. Dino Tommasi ha confermato che l’arbitro aveva inizialmente valutato bene in campo, definendo inoltre “leggero” l’altro penalty assegnato per il duello Ramòn-Vardy. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Con questo episodio stagionale, il  Como  sale a quota 3 errori “a favore”, agganciando il  Napoli  al terzo posto dietro  Lazio  e  Fiorentina. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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