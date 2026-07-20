Oroscopo di oggi 20 luglio 2026 secondo Barbanera | le previsioni per tutti i segni

L'oroscopo di oggi, 20 luglio 2026, secondo Barbanera suggerisce di prendersi dei momenti di pausa prima di affrontare gli impegni della settimana. Per l'Ariete, si consiglia di dedicare tempo a sé stessi e riflettere. Nessun altro segno è stato specificato nel dettaglio. Le previsioni si concentrano su suggerimenti generali per gestire meglio la giornata e prepararsi agli impegni futuri.

A cura di Barbanera Ariete. 213 – 204 Regaliamoci dei momenti di pausa, prima di gettarci negli impegni della settimana. Diamo spazio a noi stessi, ripartiamo con una marcia in più. Possiamo limitare la fatica, se diamo più spazio alla collaborazione con gli altri e dividiamo i pesi equamente. Toro. 214 – 205 Oggi abbiamo in mano le carte per ottenere l’ammirazione e la stima di chi ci interessa. Acquisiamo sicurezza in noi stessi e guidiamo il gioco. Oggi la gelosia potrebbe coglierci di sorpresa. È soltanto un’eco fastidiosa del passato, non ascoltiamola. Gemelli. 215 – 216 La Luna in trigono dalla Bilancia rappresenta il trampolino da cui spiccare il volo: corriamo sempre dietro alla perfezione, riteniamoci soddisfatti. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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