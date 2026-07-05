Oroscopo di oggi 5 luglio 2026 secondo Barbanera | le previsioni per tutti i segni

A cura di Barbanera Aggiornato il 5 luglio 2026 ARIETE – Un lieve calo energetico è fisiologico, specie in questa stagione: una risposta naturale del fisico strapazzato dal flusso continuo di adrenalina. Accontentatevi di risultati modesti. Qualche piccola imprecisione non comprometterà la vostra credibilità. TORO – L’elasticità mentale porta risultati positivi nella comunicazione. Oggi il dialogo con gli altri scorre con naturalezza. Siete costruttivi, riservati e pronti a trasformare gli imprevisti in occasioni di creatività. GEMELLI – Sostenuti da Nettuno e Plutone, con Marte congiunto, mostrate autorevolezza e carisma senza bisogno di forzare le situazioni. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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Oroscopo di Oggi 2 Luglio: Previsioni per Tutti i Segni

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