Oroscopo di oggi 7 luglio 2026 secondo Barbanera | le previsioni per tutti i segni

A cura di Barbanera Aggiornato il 7 luglio 2026 Ariete. 213 – 204 Con la Luna nel nostro segno e Venere in trigono dal Leone, vivremo un momento esaltante sul fronte sentimentale. Saremo quantomai irresistibili. Tranquilla la quotidianità, con qualche probabilità di impegni urgenti ulteriori. L’ozio non fa affatto per noi. Toro. 214 – 205 Concentriamoci sull’attuazione dei progetti e sugli aspetti finanziari delle iniziative, curando bene i dettagli e non lasciando niente al caso. La sensazione di poter controllare gli eventi e di scegliere la vita che vogliamo ci appaga e ci fa stare bene. Gemelli. 215 – 216 Dedicando più attenzioni alla famiglia, tutto può procedere per il meglio. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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Oroscopo di Oggi 2 Luglio: Previsioni per Tutti i Segni

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