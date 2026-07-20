Oroscopo della settimana 20 luglio – 26 luglio

Cari lettori, tenetevi forte: questa è una settimana di svolta cosmica. Mercoledì il Sole entra trionfalmente in Leone, giovedì Mercurio torna diretto in Cancro (finalmente capirete cosa intendeva davvero il vostro ex), e domenica Saturno si pianta retrogrado in Ariete come un suocero che decide di restare un altro weekend. Marte in Gemelli vi rende tutti irrequieti, Venere in Vergine vi fa giudicare pure il gelato che vi state mangiando. Ecco cosa vi aspetta, segno per segno, tra le stelle e le vostre nevrosi. Ariete . Saturno domenica diventa retrogrado proprio nel vostro segno: è il momento di “rivedere obiettivi e responsabilità”, cioè l’universo vi chiede gentilmente di finire quel progetto che avete rimandato da marzo. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

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Oroscopo della Settimana dal 20 Luglio al 26 Luglio 2026

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