Oropan l' ad Forte | Tra identità e memoria il nostro pane viaggia in 26 paesi del mondo
L'amministratore delegato di Oropan ha dichiarato che il pane prodotto dall'azienda viene esportato in 26 paesi del mondo, portando con sé un legame tra identità e memoria. La notizia è stata diffusa il 20 luglio. Non sono stati forniti dettagli sul volume delle esportazioni o sui mercati specifici. La comunicazione si è concentrata sull'importanza simbolica del pane e sulla storia familiare legata all'azienda.
Roma, 20 lug. (Adnkronos) - Con l'odore del pane appena sfornato ci è cresciuta, l'ha respirato fin da bambina. Un amore ereditato dal padre che l'ha portata nel suo lungo percorso a guidare, insieme ai fratelli, l'azienda di famiglia. Lucia Forte, altamurana, è il volto di Oropan, l'azienda che esporta in tutto il mondo uno dei prodotti più identitari del Made in Italy, simbolo per eccellenza della cultura agroalimentare pugliese: il pane. Rispettando la tradizione e guardando al futuro, l'imprenditrice, amministratrice delegata e Ceo di Oropan, ha reso nel tempo l'impresa ancora più dinamica portando visione e innovazione con un impegno decisivo verso la sostenibilità. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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