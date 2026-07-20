L'amministratore delegato di Oropan ha dichiarato che il pane prodotto dall'azienda viene esportato in 26 paesi del mondo, portando con sé un legame tra identità e memoria. La notizia è stata diffusa il 20 luglio. Non sono stati forniti dettagli sul volume delle esportazioni o sui mercati specifici. La comunicazione si è concentrata sull'importanza simbolica del pane e sulla storia familiare legata all'azienda.

Roma, 20 lug. (Adnkronos) - Con l'odore del pane appena sfornato ci è cresciuta, l'ha respirato fin da bambina. Un amore ereditato dal padre che l'ha portata nel suo lungo percorso a guidare, insieme ai fratelli, l'azienda di famiglia. Lucia Forte, altamurana, è il volto di Oropan, l'azienda che esporta in tutto il mondo uno dei prodotti più identitari del Made in Italy, simbolo per eccellenza della cultura agroalimentare pugliese: il pane. Rispettando la tradizione e guardando al futuro, l'imprenditrice, amministratrice delegata e Ceo di Oropan, ha reso nel tempo l'impresa ancora più dinamica portando visione e innovazione con un impegno decisivo verso la sostenibilità. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Oropan, l'ad Forte: "Tra identità e memoria il nostro pane viaggia in 26 paesi del mondo"

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