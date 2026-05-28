Nel territorio portuense si produce il caviale cotto, l’unico al mondo, e questa produzione avviene nella frazione di Runco. L’area, caratterizzata da un ambiente naturale preservato, ospita un’oasi dove si combinano tradizione e passione. Il caviale prodotto viene esportato in diverse parti del mondo, secondo quanto riferito dai produttori. La struttura si trova in un contesto rurale, circondata da natura incontaminata, e si dedica alla lavorazione e alla distribuzione del caviale cotto.

La produzione del caviale cotto, l’unico nel mondo, è presente sul territorio portuense. Ebbene, nella piccola frazione di Runco si sita un’oasi dove la natura è dominante, in cui sapori, tradizione e passione si intrecciano, regalando emozioni a chi si addentra. Questo luogo magico si chiama ‘ Le Occare ’, splendido agriturismo, e si contraddistingue per una ricetta storica, quella del caviale cotto. "Questa ricetta fu ideata intorno al 1520 da Cristoforo di Messisbugo, cuoco alla corte del duca Alfonso I d’Este, nonché uno dei più grandi innovatori della gastronomia ferrarese. Questo caviale è stato consumato regolarmente a Ferrara fino al 1972, anno in cui chiuse l’ultimo negozio che lo produceva e lo vendeva seguendo la tradizione". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Il nostro caviale viaggia in tutto il mondo"

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How Caviar is Made in Factory

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