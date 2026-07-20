Il pane di Altamura è stato esportato in 26 paesi, secondo quanto comunicato dall’azienda Oropan. L’azienda, guidata da Lucia Forte e dai familiari, ha scelto di puntare sulla sostenibilità come elemento centrale della propria produzione. L’obiettivo è portare all’estero un prodotto rappresentativo della tradizione agroalimentare pugliese, mantenendo standard di qualità e rispetto ambientale. La distribuzione internazionale riguarda diverse regioni del mondo, senza specificare i mercati di destinazione.

Oropan, l’azienda guidata da Lucia Forte, insieme ai familiari, ha fatto della sostenibilità la sua identità esportanto in tutto il mondo uno dei prodotti simbolo della cultura agroalimentare pugliese. Ecco i traguardi raggiunti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Il pane di Altamura sulla via della sostenibilità arriva in 26 paesi del mondo

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