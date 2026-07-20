Orientoccidente approda a Badia a Ruoti con il viaggio mediterraneo di Stefano Saletti & Banda Ikona

Arezzo, 20 luglio 2026 – Mercoledì 22 luglio, alle ore 21.30, il suggestivo Chiostro dell'Abbazia di San Pietro a Badia a Ruoti, nel comune di Bucine, ospiterà il concerto di Stefano Saletti & Banda Ikona, un appuntamento dedicato alle radici comuni, alle contaminazioni culturali e alle storie che da secoli si intrecciano sulle rive del grande mare. Musicista, compositore e produttore, Stefano Saletti è considerato uno dei protagonisti della musica mediterranea contemporanea. Nel corso della sua carriera ha saputo unire ricerca musicale e tradizione, utilizzando strumenti antichi come bouzouki, oud, saz baglama e lauta, accanto alla chitarra. Dopo l'esperienza alla guida dei Novalia, dal 2005 Saletti dirige la Banda Ikona, formazione nata con l'obiettivo di raccontare il Mediterraneo attraverso suoni, lingue e culture diverse. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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