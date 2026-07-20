Arezzo, 20 luglio 2026 – Il festival Orientoccidente arriva in Valdambra e mercoledì 22 luglio, alle ore 21.30, farà tappa nel suggestivo e antico scenario del Chiostro dell’Abbazia di San Pietro a Badia a Ruoti, nel comune di Bucine. È di scena la musica di Stefano Saletti & Banda Ikona: un grande omaggio al Mediterraneo, alle sue contraddizioni, al suo fascino millenario, alle sue tante culture. Stefano Saletti, musicista, compositore e produttore, suona strumenti della tradizione musicale mediterranea (bouzuki, oud, saz baglama, lauta), oltre alla chitarra. Attivo da anni sulla scena artistica italiana, già fondatore dei Novalia, dal 2005 è il leader della Banda Ikona gruppo che canta in Sabir, l’antica lingua franca dei porti, dei marinai, dei pescatori, dei pirati e dei mercanti del Mediterraneo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sabir e suoni di pace del Mediterraneo con Stefano Saletti & Banda Ikona

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