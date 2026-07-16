il blues di stefano donato orientoccidente nel vivo

Il cantante blues Stefano Donato sarà il prossimo ospite della ventiduesima edizione di Orientoccidente, il festival delle culture musicali che si svolge nel Valdarno Superiore a luglio e agosto. La sua partecipazione è prevista nel calendario di eventi di questa edizione del festival. La manifestazione si tiene ogni anno nel territorio e include vari generi musicali. La data esatta della sua esibizione non è stata ancora comunicata.

Arezzo, 16 luglio 2026 – Il cantante blues Stefano Donato è il prossimo ospite della ventiduesima edizione di Orientoccidente, il festival delle culture musicali che si svolge fra luglio e agosto nel Valdarno Superiore. Fra memoria, musiche del mondo, sperimentazioni contemporanee e canzone d’autore, sono programmati, in poco più di un mese, più di venti spettacoli fra musica, teatro e “cinema attivo” con la rassegna di film in pellicola La nostra memoria inquieta (quest’anno dedicata all’attore Al Pacino con inizio il 6 luglio). Prossimo appuntamento stasera 16 luglio a Terranuova, sulle balze della frazione di Persignano, si svolgerà l’atteso concerto del cantante blues Stefano Donato, con Arlo Bigazzi, Guglielmo Ridolfo Gagliano e l’Orchestra dello Scaleo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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