Ordinanza anti-alcol? Qui proprio no

Da lanazione.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un residente di Fontivegge ha segnalato che, durante una festa di strada, sono stati venduti e consumati alcolici in modo illecito. La polizia è intervenuta e ha identificato alcuni venditori ambulanti. Nessuna ordinanza anti-alcol è stata adottata nel quartiere. Il cittadino ha ripetutamente segnalato situazioni di degrado e consumo di alcol in pubblico, senza che siano state prese misure specifiche.

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PERUGIA L’hanno ribattezzato da tempo “Sentinella di Fontivegge“. E lui, con il solito senso civico che lo contraddistingue, non smette di segnalare problematiche, questioni, casi riguardanti la città ed in particolare il quartiere dove vive: Fontivegge. Alimentando, spesso e volentieri, il dibattito cittadino con costruttivo spirito di denuncia. Giulietto Alboni è tornato alla carica. Argomento: l’ ordinanza anti-alcool che riguarda alcune zone del capoluogo, compresa Fontivegge. Lo ha fatto con un post social, lui che tra le altre cose è anche amministratore della community “Comitato Progetto Fontivegge“, molto attiva nel cercare di mettere in risalto le vicende della zona. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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