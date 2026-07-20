Ordinanza anti-alcol? Qui proprio no

Un residente di Fontivegge ha segnalato che, durante una festa di strada, sono stati venduti e consumati alcolici in modo illecito. La polizia è intervenuta e ha identificato alcuni venditori ambulanti. Nessuna ordinanza anti-alcol è stata adottata nel quartiere. Il cittadino ha ripetutamente segnalato situazioni di degrado e consumo di alcol in pubblico, senza che siano state prese misure specifiche.

PERUGIA L’hanno ribattezzato da tempo “Sentinella di Fontivegge“. E lui, con il solito senso civico che lo contraddistingue, non smette di segnalare problematiche, questioni, casi riguardanti la città ed in particolare il quartiere dove vive: Fontivegge. Alimentando, spesso e volentieri, il dibattito cittadino con costruttivo spirito di denuncia. Giulietto Alboni è tornato alla carica. Argomento: l’ ordinanza anti-alcool che riguarda alcune zone del capoluogo, compresa Fontivegge. Lo ha fatto con un post social, lui che tra le altre cose è anche amministratore della community “Comitato Progetto Fontivegge“, molto attiva nel cercare di mettere in risalto le vicende della zona. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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INTERVISTA AL CAPITANO DEI CARABINIERI NICOLA DI MAIO. MELICUCCO OPERAZIONE MARIJOA

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