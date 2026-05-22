Ordinanza anti-alcol e anti-degrado al Nicolosi arriva la prima multa Chiusa un’attività

Al Nicolosi, quartiere di Latina, è stata applicata la prima multa prevista dall’ordinanza anti-alcol e anti-degrado firmata dalla sindaca. La misura, entrata in vigore di recente, mira a contenere i problemi legati all’abuso di alcol e al deterioramento degli spazi pubblici. In seguito all’adozione del provvedimento, un’attività commerciale è stata chiusa. La polizia locale ha effettuato controlli e sanzionato i trasgressori secondo le nuove disposizioni.

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Prima multa al Nicolosi dove è in vigore la nuova ordinanza firmata dalla sindaca di Latina, Matilde Celentano, per il contrasto al degrado ed all'abuso di alcool nel quartiere.Si tratta dell’effetto dei controlli da parte della polizia locale in seguito al provvedimento della prima cittadina. 🔗 Leggi su Latinatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento In arrivo l'ordinanza anti-alcolControlli preventivi della polizia locale di Jesolo nei giorni scorsi in diverse aree della città in vista dell’avvio della stagione turistica e... Nicolosi, regole e divieti contro il degrado: arriva una nuova ordinanzaUna nuova ordinanza per il quartiere Nicolosi di Latina, che reitera divieti di quella emessa alcuni mesi fa, per motivi di ordine pubblico. Viaggio nella Napoli dell’ordinanza anti-bevande reddit Stretta sul degrado in centro a Sora: arriva l’ordinanza anti-alcolUn’ordinanza per tentare di riportare ordine, sicurezza e decoro in una delle aree più problematiche del centro storico di Sora. Il sindaco Luca Di Stefano ha firmato nelle scorse ... ilmessaggero.it Civitavecchia, stop ad alcol e vendita da asporto in centro e sul lungomareCivitavecchia, 20 maggio 2026 – Stretta sul consumo e sulla vendita di alcol in alcune aree di Civitavecchia. Con l’ordinanza sindacale n. 224 del 19 maggio 2026, il Comune ha disposto nuove limitazio ... ilfaroonline.it