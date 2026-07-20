Un uomo è stato arrestato dopo aver lanciato un ordigno incendiario contro un edificio federale nel centro di Manhattan. L’individuo portava con sé un manifesto che lo qualificava come manifestante anti-Ice. L’ordigno è stato scoperto prima di poter causare danni significativi. La polizia ha sequestrato l’arma e fermato il sospetto sul posto. Nessuno è rimasto ferito durante l’incidente.

Un ordigno incendiario lanciato contro un edificio federale nel cuore di Manhattan riaccende l’allarme sulla sicurezza delle strutture governative negli Stati Uniti. Alle 8:30 di questa mattina, un uomo ha appiccato l’incendio, fatto esplodere dei fuochi d'artificio e minacciato i passanti con un'arma da fuoco, prima di essere arrestato sul posto dalla polizia federale, secondo quanto riferito dal Dipartimento di Polizia di New York. L’episodio si è verificato davanti al numero 26 di Federal Plaza, dove si trovano gli uffici dell’Fbi di New York e altre agenzie federali, tra cui strutture legate all’immigrazione. Secondo quanto riferito dall’Fbi, la Joint Terrorism Task Force di New York ha aperto un’indagine sull’accaduto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ordigno incendiario davanti alla sede dell’Fbi, arrestato un uomo: "Manifestante anti-Ice, aveva un manifesto"

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Paura a New York, ordigno incendiario davanti alla sede dell'Fbi: arrestato un uomo

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