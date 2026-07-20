Un uomo è stato arrestato dopo aver lanciato un ordigno incendiario contro un edificio federale a Manhattan. La task force antiterrorismo sta conducendo le indagini sull’episodio. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali feriti o danni materiali. La polizia ha sequestrato l’ordigno e sta analizzando i reperti. La notizia ha suscitato preoccupazione sulla sicurezza delle strutture governative nel Paese.

Un ordigno incendiario lanciato contro un edificio federale nel cuore di Manhattan riaccende l’allarme sulla sicurezza delle strutture governative negli Stati Uniti. Alle 8:30 di questa mattina, un uomo ha appiccato l’incendio, fatto esplodere dei fuochi d'artificio e minacciato i passanti con un'arma da fuoco, prima di essere arrestato sul posto dalla polizia federale, secondo quanto riferito dal Dipartimento di Polizia di New York. L’episodio si è verificato davanti al numero 26 di Federal Plaza, dove si trovano gli uffici dell’Fbi di New York e altre agenzie federali, tra cui strutture legate all’immigrazione. Secondo quanto riferito dall’Fbi, la Joint Terrorism Task Force di New York ha aperto un’indagine sull’accaduto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ordigno incendiario davanti alla sede dell’Fbi, arrestato un uomo. Indaga la task force antiterrorismo

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Person in custody after incendiary device thrown outside FBI headquarters in NYC

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