Una bomba è esplosa questa mattina davanti alla sede dell’Fbi a Lower Manhattan, intorno alle 8:30. L’esplosione è avvenuta all’esterno del numero 26 di Federal Plaza, zona frequentata da diverse agenzie governative. Dopo l’esplosione, un uomo è stato arrestato e si sono sentiti spari, creando panico tra i passanti. Un video mostra la scena con le persone che corrono via in fretta.

Una bomba sarebbe esplosa nella mattinata di lunedì 20 luglio davanti alla sede Fbi a Lower Manhattan, nel centro di New York. L’episodio si sarebbe verificato intorno alle 8:30, ora locale, all’esterno del numero 26 di Federal Plaza, sede di numerose agenzie governative statunitensi. Una persona è stata fermata dalle forze dell’ordine poco dopo l’esplosione. L’Fbi ha comunicato che la Joint Terrorism Task Force di New York sta indagando sull’accaduto, trattato in questa prima fase come un possibile attacco contro una struttura federale. Bomba esplosa a New York, cosa è successo Come riporta la CBS, l’incendio sarebbe stato provocato da un dispositivo artigianale composto da fuochi d’artificio e materiale infiammabile. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Bomba esplosa davanti alla sede Fbi di New York, uomo arrestato e paura tra passanti dopo gli spari: il video

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