Ora prenditi a martellate la mascella | infiltrata per tre mesi nei forum del looksmaxxing estremo

Notizia in breve

Un'infiltrazione di tre mesi nei forum dedicati al looksmaxxing estremo ha rivelato come alcuni utenti promuovano pratiche come l’uso di ormoni, interventi chirurgici non qualificati e autolesionismo, spesso sostenute da teorie pseudoscientifiche. Questi spazi online cercano di radicalizzare i giovani verso standard di bellezza molto elevati, spesso legati a metodi rischiosi. La rete viene anche utilizzata per monetizzare le fragilità degli utenti, offrendo prodotti e consulenze non regolamentate.