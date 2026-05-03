Delitto Chiara Poggi post attribuiti a Sempio su un forum di seduttori | Sono ossessionato da una ragazza

In un post pubblicato il 30 novembre 2010 su un forum di "seduttori", "Andreas" - nickname presumibilmente adottato da Andrea Sempio - parlava di una forte "one-itis" - ovvero un'ossessione - vissuta tra i 18 e i 20 anni nei confronti di una ragazza. Potrebbe essere Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007 a Garlasco?.🔗 Leggi su Fanpage.it

Caso Poggi, perché Andrea Sempio potrebbe essere rinviato a giudizio - Ore 14 Sera 08/01/2026

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Il delitto di Garlasco, Chiara Poggi uccisa per una ossessione: tutte le motivazioni che portano a Sempio Sotto la lente degli investigatori 7 anni di scritti su un blog e post di disprezzo per le donne - facebook.com facebook

Una lite, poi i colpi ripetuti, almeno 12, inflitti soprattutto alla testa e anche sulle scale. Cambia la scena dell'omicidio di Garlasco e cambia l'autore del delitto di Chiara Poggi, uccisa con un'arma che resta sconosciuta la mattina del 13 agosto del 2007. E' qua x.com