La Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato l’allerta per le ondate di calore fino alle 13 di mercoledì 22 luglio. La comunicazione è stata diffusa dal Centro Funzionale, che monitora le condizioni climatiche nella regione. L’allerta riguarda le temperature elevate previste nelle prossime ore. La proroga si applica a tutto il territorio regionale fino alla scadenza indicata.

La Regione Campania, attraverso il Centro Funzionale della Protezione Civile, ha prorogato il vigente avviso di criticità per “Ondate di calore” fino alle 13 di mercoledì 22 luglio. Le temperature saranno ancora elevate e potranno essere superiori ai valori medi stagionali di 4-5 °C. Si prevede anche un tasso di umidità che, durante le ore diurne potrà superare anche il 60-70%, in condizioni di scarsa ventilazione e che, durante le ore notturne potrà raggiungere l’80% e una scarsa ventilazione. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Ondate di calore in Campania, allerta prorogata fino alle 13 di mercoledì 22 luglio

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