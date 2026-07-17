Benevento ondate di calore allerta prorogata fino a lunedì 20 luglio

Le ondate di calore a Benevento sono state prolungate fino a lunedì 20 luglio, secondo le autorità locali. Sono state attivate strutture di accoglienza temporanea presso le stazioni di Posta di Via Fratelli Rosselli e di Via San Pasquale. Queste strutture sono aperte dalle 09:00 alle 20:00 e forniscono assistenza a persone a rischio di ipertermia a causa delle alte temperature.

Clemente Mastella segnala che, in caso di necessità, sono disponibili, dalle ore 09,00 alle ore 20:00, per un’accoglienza temporanea finalizzata a prevenire l’ipertermia causata dal calore le stazioni di Posta di Via Fratelli Rosselli e di Via San Pasquale. Benevento, 13 luglio 2026 – E’ stata prorogata dalla giornata odierna fino a lunedì 20 luglio (ore 20) l’allerta per il rischio da ondata di calore (tra 4 e 6 gradi oltre la media stagionale e condizioni di afa anche nelle ore serali e notturne). Per tale ragone, si ricorda ancora che il sindaco Clemente Mastella segnala che, in caso di necessità, sono disponibili, dalle ore 09,00 alle... 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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