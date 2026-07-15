Ondate di calore a Napoli e in Campania allerta fino a venerdì sera | quasi 40 gradi e umidità fino al 70%

Da fanpage.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Venerdì 17 luglio Napoli sarà sotto bollettino arancione a causa di temperature che raggiungeranno quasi 40 gradi con umidità fino al 70%. Sono previste ondate di calore che interesseranno l’intera Campania, con allerta fino a venerdì sera. Le temperature elevate e l’umidità elevata rendono il caldo particolarmente intenso nelle prossime ore.

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Caldo asfissiante previsto nelle prossime ore. In particolare, venerdì 17 luglio Napoli sarà da bollino arancione secondo il bollettino del Ministero della Salute. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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