Ondate di calore a Napoli e in Campania allerta fino a venerdì sera | quasi 40 gradi e umidità fino al 70%

Notizia in breve

Venerdì 17 luglio Napoli sarà sotto bollettino arancione a causa di temperature che raggiungeranno quasi 40 gradi con umidità fino al 70%. Sono previste ondate di calore che interesseranno l’intera Campania, con allerta fino a venerdì sera. Le temperature elevate e l’umidità elevata rendono il caldo particolarmente intenso nelle prossime ore.