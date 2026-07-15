Ondate di calore a Napoli e in Campania allerta fino a venerdì sera | quasi 40 gradi e umidità fino al 70%
Venerdì 17 luglio Napoli sarà sotto bollettino arancione a causa di temperature che raggiungeranno quasi 40 gradi con umidità fino al 70%. Sono previste ondate di calore che interesseranno l’intera Campania, con allerta fino a venerdì sera. Le temperature elevate e l’umidità elevata rendono il caldo particolarmente intenso nelle prossime ore.
Caldo asfissiante previsto nelle prossime ore. In particolare, venerdì 17 luglio Napoli sarà da bollino arancione secondo il bollettino del Ministero della Salute. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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