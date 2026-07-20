Ondata di calore in Campania allerta fino al 22 luglio | temperature fino a 5 gradi oltre la media

La Protezione Civile della regione ha prorogato l’allerta per ondate di calore fino alle 13 di mercoledì 22 luglio. Le condizioni meteorologiche continuano a essere caratterizzate da temperature che possono superare di 5 gradi la media stagionale, accompagnate da alta umidità e poca ventilazione. La comunicazione è stata diffusa dal Centro Funzionale regionale. Le autorità invitano a prestare attenzione alle misure di sicurezza per affrontare il caldo prolungato.

La Regione Campania ha prorogato l'avviso di criticità per ondate di calore fino alle ore 13 di mercoledì 22 luglio. A comunicarlo è il Centro Funzionale della Protezione Civile regionale, che segnala il perdurare di condizioni meteorologiche caratterizzate da temperature elevate, umidità intensa e scarsa ventilazione. Secondo le previsioni, le temperature continueranno a mantenersi 4-5 gradi superiori ai valori medi stagionali, con un elevato tasso di umidità che, durante le ore diurne, potrà superare il 60-70%. Nelle ore notturne, invece, l'umidità potrebbe raggiungere addirittura l'80%, aggravata dalla persistente assenza di ventilazione. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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Campania, scatta l'allerta per ondate di calore: temperature fino a 6 gradi sopra la media

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