Il caldo non dà tregua nemmeno dopo il tramonto e le finestre spalancate, di notte, servono sempre meno. La città continua a trattenere il calore accumulato durante il giorno, mentre alberi, animali e persone cercano un po’ di sollievo all’ombra. In mezzo a questa estate che sembra non concedere pause, l’unica interruzione arriverà dai temporali (come quello violento di sabato scorso). Ma sarà breve. «Il mese sarà piuttosto rovente — spiega Federico Grazzini, fisico meteorologo e responsabile di IdroMeteoClima di Arpae Emilia-Romagna —. Dopo una parentesi di instabilità, infatti, l’anticiclone tornerà a imporsi riportando le temperature ben oltre i 35 gradi. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

© Corrieredibologna.corriere.it - Emilia-Romagna, la terza ondata di calore: «Un caldo rovente fino a fine luglio, con temperature oltre i 35 gradi. Le notti tropicali? Non c’è rimedio»

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La svolta di luglio: finisce londata di calore estremo, ora attenzione ai temporali

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