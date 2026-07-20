In un procedimento giudiziario confermato in appello, un uomo è stato condannato a 27 anni di reclusione per l’omicidio di un giovane avvenuto l’11 ottobre 2024 a Rozzano, in provincia di Milano. La vittima è stata uccisa mentre tornava a casa dal lavoro, durante un episodio legato all’acquisto di un paio di cuffie wireless da 14 euro. La condanna in primo grado è stata mantenuta senza modifiche.

È stata confermata in appello la condanna a 27 anni per Daniele Rezza, condannato in primo grado a 27 anni per la morte di Manuel Mastrapasqua, ucciso nella notte dell’11 ottobre 2024, a Rozzano, in provincia di Milano, mentre tornava da lavoro per un paio di cuffiette wireless da 14 euro. Lo ha stabilito la Corte d’Assise d’appello di Milano. La Corte ha escluso l’aggravante dei futili motivi e confermato le accuse di omicidio volontario aggravato dalla minorata difesa, con attenuanti generiche. La pg Olimpia Bossi aveva chiesto la conferma della condanna emessa il 2 luglio dello scorso anno e di riconoscere le aggravanti dei futili motivi e della minorata difesa. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Omicidio Rozzano, uccise per un paio di cuffie: confermata la condanna a 27 anni per Daniele Rezza

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