Il 21enne ha accoltellato e ucciso un uomo di 31 anni a Rozzano, nel Milanese, mentre quest’ultimo tornava a casa dal lavoro. L’aggressione è avvenuta l’11 ottobre 2024, per rapinare un paio di cuffie wireless dal valore di 14 euro. La perizia psichiatrica ha stabilito che il giovane era in grado di intendere e volere al momento dei fatti.

Era capace di intendere e volere al momento dei fatti Daniele Rezza, il 21enne che l'11 ottobre 2024 a Rozzano, nel Milanese, ha accoltellato e ucciso Manuel Mastrapasqua, 31enne che stava tornando a casa dal lavoro, per portargli via un paio di cuffie wireless da 14 euro. Lo ha stabilito una perizia psichiatrica, affidata alla psichiatra Mara Bertini e disposta nel processo d'appello, dopo che il giovane in primo grado era stato condannato a 27 anni di reclusione. «L'indagine peritale - si legge nella relazione depositata alla Corte d'Assise d'appello di Milano e che sarà discussa nella prossima udienza del 20... 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

© Milano.corriere.it - Manuel Mastrapasqua ucciso per le cuffiette, la perizia psichiatrica: «Daniele Rezza non ha alcun vizio di mente»

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