Omicidio Manuel Mastrapasqua il fratello | No alla giustizia riparativa le scuse del killer non valgono niente

In tribunale, il fratello della vittima ha dichiarato di non accettare la giustizia riparativa e ha respinto le scuse del condannato, che è stato condannato a 27 anni di reclusione. La condanna riguarda l’omicidio di Manuel Mastrapasqua, avvenuto per un paio di cuffiette dal valore di 14 euro. Le parole sono state pronunciate subito dopo la sentenza.

Le parole di Michael in tribunale dopo la condatta a 27 anni di Daniele Rezza, che uccise per un paio di cuffiette da 14 euro . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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