La procuratrice ha annunciato che Rezza riceverà una condanna a 27 anni di carcere invece dell’ergastolo per l’omicidio di Manuel Mastrapasqua. La sentenza sarà comunicata a breve. Durante il processo, è stato sottolineato che l’aggressione è avvenuta in pochi secondi, per un valore di 14 euro di cuffiette. La procuratrice ha evidenziato come l’imputato, invece di andarsene, abbia deciso di accoltellare, senza alcun motivo apparente.

«Trenta secondi per morire per 14 euro di cuffiette. Poteva andarsene e invece ha deciso di accoltellare, non c'era nessun motivo per ammazzarlo». Così la sostituta pg Olimpia Bossi ha descritto l'omicidio di Manuel Mastrapasqua, 31enne che stava tornando a casa dal lavoro l'11 ottobre 2024 verso le 3 del mattino, a Rozzano, nel Milanese. Ucciso dal 21enne Daniele Rezza che gli portò via un paio di cuffie wireless e gli sferrò un fendente vicino al cuore. Per l'imputato la pg ha chiesto stamani, nel processo d'appello, la conferma della condanna a 27 anni di reclusione. La Corte d'Assise d'appello di Milano è entrata in camera di consiglio per il verdetto nel processo di secondo grado. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

© Milano.corriere.it - Omicidio di Manuel Mastrapasqua, la procuratrice: «Per Rezza niente ergastolo ma 27 anni di carcere». Attesa per la sentenza

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