Indagini in corso a Salerno sul presunto omicidio di un giornalista, Luigi Esposito. La polizia sta verificando un possibile collegamento tra il suo lavoro e l’agenzia regionale per l’ambiente, dove si ipotizza fosse impiegato. Tuttavia, l’ente non risulta avere tracce di un suo incarico. La procura ha aperto un fascicolo e sta esaminando tutte le piste, concentrandosi sul ruolo che il giornalista avrebbe avuto all’interno dell’agenzia.

C’è un giallo che accende un alert ad investigatori e pm di Salerno che indagano sul quasi certo omicidio di Luigi ‘Luca’ Esposito. E’ quello relativo al suo presunto impiego all’ Arpa Campania. Smentito con una nota ufficiale dell’azienda pubblica, dopo aver circolato per ore sui siti, e nelle info distribuite agli addetti ai lavori. Sta di fatto che il giornalista sportivo, specializzato nel seguire la Salernitana, risultava un dipendente Arpac della sede di Avellino persino nelle redazioni giornalistiche con le quali collaborava nel capoluogo irpino, per il gruppo OttoPagine ed OttoChannel, sito e televisione che peraltro si trovano a poca distanza dalla sede Arpac irpina. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Luigi Esposito, il mistero sul giornalista ucciso a Eboli e il suo “lavoro” all’Arpac: lo sapevano tutti, ma all’agenzia non risulta

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