Omicidio Fakir con la nuova norma è comunque punibile il comportamento dei 6 operatori coinvolti

Le nuove norme sul cosiddetto «scudo penale» prevedono che anche con l’introduzione di questa legge, il comportamento di sei operatori coinvolti nell’omicidio Fakir rimane punibile. La legge stabilisce che le azioni compiute durante operazioni di polizia o interventi di sicurezza possono comunque essere soggette a responsabilità penale, se si dimostrano comportamenti illegali o eccessi. La magistratura continuerà a valutare i singoli casi per verificare la legittimità delle azioni e applicare le eventuali sanzioni.

1 Secondo le nuove norme sul cosiddetto «scudo penale» per gli operatori delle forze dell’ordine e non solo, come ha agito finora la magistratura dopo i fatti di Bologna?Sulla base del decreto Sicurezza del febbraio scorso, in vigore da aprile, i pm bolognesi hanno iscritto i due agenti di polizia e i quattro operatori a modello 45 bis: si tratta di «un’annotazione preliminare» che serve per chiarire, senza indagare i soggetti, se abbiano agito sulla base di una «causa di giustificazione» del loro operato. È un percorso diverso rispetto a quello previsto dall’articolo 335 del Codice di procedura penale, che impone al pm, in presenza di una notizia di reato, di iscrivere la persona al quale il reato è attribuito nel registro degli indagati. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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Morte di Abderrahim Fakir reddit

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