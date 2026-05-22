Un video pubblicato su TikTok - e rimosso dopo poche ore - riaccende l'attenzione sull'omicidio di Bakari Sako, il 35enne bracciante maliano ucciso all'alba del 9 maggio nella città vecchia di Taranto. Come riportato dal Corriere del Mezzogiorno, nel filmato comparirebbero due dei minorenni coinvolti nell'inchiesta, entrambi detenuti in un istituto penale per minori. La clip, accompagnata dalla frase "Quello che non ti uccide, ti fortifica" e da un sottofondo musicale, sarebbe stata postata da un loro conoscente minorenne. Gli investigatori dovranno ora chiarire chi abbia realizzato il filmato e se sia stato registrato all'interno della struttura detentiva. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Omicidio Taranto, su TikTok spunta un video con due dei minorenni coinvolti | Nel filmato la frase: "Quello che non ti uccide, ti fortifica"

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