Il caso di omicidio legato a Esposito si arricchisce di nuovi dettagli sulla falsa omonimia con un dirigente di Arpac. Il direttore dell’ente ha riferito che il nome reale dell’individuo, Luigi, è stato scoperto casualmente, soltanto dopo aver collaborato con lui. La scoperta è avvenuta quando l’uomo ha inviato la carta d’identità per ottenere l’accreditamento a seguire una partita. La confusione tra i nomi ha complicato le indagini finora.

“ Che si chiamasse Luigi lo abbiamo scoperto per caso, e solo dopo un po’ che collaborava con noi, quando per farsi accreditare a seguire una partita ci inviò la carta d’identità”. Pierluigi Melillo, direttore di OttoChannel, aggiunge un altro dettaglio che va a incastrarsi nel giallo del giornalista sportivo Luigi ‘Luca’ Esposito, 53 anni, ritrovato ucciso e carbonizzato a Eboli: quello di aver millantato per anni un impiego di dirigente Arpac, che l’azienda regionale ha smentito poche ore dopo la scoperta del corpo. Eppure per tutti il suo nome era Luca Esposito, direttore del sito TuttoSalernitana, collaboratore del gruppo editoriale irpino OttoChannel e del quotidiano ‘ La Città di Salerno’, e per tutti lavorava all’Arpac, a fare controlli e rilievi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Omicidio Esposito, il giallo si infittisce: quella strana omonimia (falsa) con il dirigente Arpac. Il suo direttore: “Solo per caso scoprimmo il suo vero nome”

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