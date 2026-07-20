Potrebbe emergere una doppia vita di Luigi "Luca" Esposito, il giornalista pubblicista trovato morto carbonizzato a Cioffi (Eboli) nelle campagne salernitane. L'Arpac ha respinto le dichiarazioni secondo cui Esposito era un dirigente dell'Azienda, eppure la vittima dichiarò a tutti di avere lì un im. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Omicidio Esposito e il giallo sul "lavoro" in Arpac, Agenzia regionale precisa: "Non risulta alcuna relazione professionale"

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Luigi Esposito, il mistero sul giornalista ucciso a Eboli e il suo “lavoro” all’Arpac: lo sapevano tutti, ma all’agenzia non risultaIndagini in corso a Salerno sul presunto omicidio di un giornalista, Luigi Esposito.

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Temi più discussi: Omicidio Esposito Eboli: il giallo sul presunto lavoro all'Arpac; Il giornalista Luca Esposito ucciso e dato alle fiamme nel Salernitano; Salerno, ucciso e carbonizzato il giornalista sportivo Luca Esposito; Chi era Luigi Esposito, il giornalista noto come Luca ucciso a Eboli: l'omicidio e il corpo carbonizzato.

Se Reporters senza Frontiere twitta in merito all’omicidio di Luigi(Luca) #Esposito non è certo per il suo operato giornalistico per il Football. Mentre l’ARPAL pubblica un comunicato affermando che Luca non era un suo dipendente (come però citato da altri arti x.com

Omicidio Luca Esposito a Eboli, si attende l'autopsia per chiarire le cause della morteLeggi su Sky TG24 l'articolo Omicidio Luca Esposito a Eboli, si attende l'autopsia per chiarire le cause della morte ... tg24.sky.it

Brutale omicidio a Eboli, uno sparo e poi le fiamme: muore il giornalista 53enne Luca EspositoÈ avvolto dal mistero l’omicidio di Luca Esposito, all’anagrafe Luigi Esposito, 53enne giornalista sportivo di Nocera Inferiore, ritrovato carbonizzato, tra sabato e ... ilmattino.it

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