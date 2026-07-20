Omicidio Esposito e il giallo sul lavoro in Arpac Agenzia regionale precisa | Non risulta alcuna relazione professionale

Da ilgiornaleditalia.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Potrebbe emergere una doppia vita di Luigi "Luca" Esposito, il giornalista pubblicista trovato morto carbonizzato a Cioffi (Eboli) nelle campagne salernitane. L'Arpac ha respinto le dichiarazioni secondo cui Esposito era un dirigente dell'Azienda, eppure la vittima dichiarò a tutti di avere lì un im. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Omicidio Esposito e il giallo sul "lavoro" in Arpac, Agenzia regionale precisa: "Non risulta alcuna relazione professionale"
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