Omicidio di via Tignale del Garda oggi le prime verità
Oggi sono state depositate le prime risultanze sull'omicidio avvenuto in una palazzina di via Tignale del Garda, in cui una donna di 44 anni è accusata di aver ucciso un uomo all’alba di venerdì scorso. La procura ha raccolto le prime testimonianze e analizzato le prove sul luogo. La donna è stata sottoposta a fermo e si trova ora in custodia. La svolta arriva dopo giorni di indagini coordinate dalla squadra mobile.
Modena, 20 luglio 2026 – È il giorno della verità giudiziaria per Giorgia De Martino, la 44enne accusata dell’ omicidio volontario di Dino D’Ulizia, avvenuto all’alba di venerdì scorso in una palazzina di via Tignale del Garda. Questa mattina alle 9 la donna comparirà davanti al Gip Antonella Pini Bentivoglio, per l’ udienza di convalida dell’arresto. L’interrogatorio avverrà direttamente all’interno del carcere di Sant’Anna, alla presenza del pubblico ministero Laura Galli. La donna è frastornata, ricordi confusi della notte dell’omicidio. Dopo aver trascorso i primi tre giorni in una cella della struttura circondariale, De Martino viene descritta come fortemente frastornata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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