Omicidio di via Tignale del Garda oggi le prime verità

Notizia in breve

Oggi sono state depositate le prime risultanze sull'omicidio avvenuto in una palazzina di via Tignale del Garda, in cui una donna di 44 anni è accusata di aver ucciso un uomo all’alba di venerdì scorso. La procura ha raccolto le prime testimonianze e analizzato le prove sul luogo. La donna è stata sottoposta a fermo e si trova ora in custodia. La svolta arriva dopo giorni di indagini coordinate dalla squadra mobile.