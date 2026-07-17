Omicidio a Modena uomo trovato morto accoltellato nel condominio di via Tignale del Garda | sentita una donna

Notizia in breve

Un uomo è stato trovato morto con una ferita da arma da taglio nell’androne di un condominio di via Tignale del Garda a Modena. Le forze dell’ordine stanno ascoltando una donna coinvolta nell’indagine. La scena del crimine è stata sequestrata per gli accertamenti. Non sono stati forniti dettagli sul movente o sull’identità della vittima. Le indagini sono in corso per chiarire le circostanze dell’omicidio.