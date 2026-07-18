A Modena, i carabinieri hanno arrestato la donna di 44 anni, compagna dell’uomo trovato morto in un complesso di case popolari in via Tignale del Garda. La stessa donna avrebbe colpito l’uomo con un coltello di 19 centimetri durante un episodio avvenuto sulle scale dell’edificio. Il coltello è stato recuperato in un cestino poco distante dal luogo dell’aggressione.

I carabinieri di Modena hanno arrestato la compagna dell’uomo di 44 anni trovato morto nel complesso di case popolari di via Tignale del Garda. La donna, anche lei 44enne, lo avrebbe accoltellato sulle scale del palazzo con una lama di 19 centimetri che è poi stata ritrovata in un cestino poco lontano. È accusata di omicidio volontario. L’arresto dopo l’interrogatorio e la confessione La donna arrestata era stata la prima a essere interrogata in questura dopo il ritrovamento del cadavere dell’uomo nel complesso di case popolari dell’Acer, spesso al centro di casi di cronaca a Modena. La vittima è stata trovata morta attorno alle 5 del mattino di ieri 17 luglio e carabinieri l’hanno arrestata nel primo pomeriggio. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Segui gli aggiornamenti su Modena.

© Virgilio.it - Omicidio a Modena, arrestata la compagna dell'uomo ucciso in via Tignale del Garda: il movente

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Epstein, il video dal carcere prima della morte: Ragazze, ho attaccato le vostre foto sul muro

Notizie e thread social correlati

Omicidio a Modena, uomo trovato morto accoltellato nel condominio di via Tignale del Garda: sentita una donnaUn uomo è stato trovato morto con una ferita da arma da taglio nell’androne di un condominio di via Tignale del Garda a Modena.

Omicidio a Modena, arrestata la compagna di Rolando «Dino» D’Ulizia: «Una tragedia annunciata»La compagna di Rolando D’Ulizia è stata arrestata in relazione a un omicidio avvenuto in un condominio di via Tignale del Garda a Modena.

Temi più discussi: Ammazzato a coltellate all’alba, il corpo riverso sulle scale. La compagna confessa: Sono stata io; Omicidio in via Tignale del Garda, ucciso a coltellate dopo una lite. Arrestata la compagna, ritrovata l'arma del delitto; OMICIDIO IN VIA TIGNALE DEL GARDA, ACCOLTELLATO SULLE SCALE DEL PALAZZO. ARRESTATA LA COMPAGNA; Modena, omicidio di via Tignale: arrestata la compagna della vittima.

Arrestata nella quasi flagranza di reato la donna 44enne che avrebbe ucciso questa mattina all'alba, a Modena, Rolando D'Ulizia, coetaneo, trovato morto, ucciso a coltellate, in una palazzina di via Tignale del Garda, dove la 44enne abita. Come fa sapere l x.com

OMICIDIO A MODENA, UOMO ACCOLTELLATO IN VIA TIGNALE DEL GARDAUna donna avrebbe ucciso il compagno all'interno della loro abitazione in via Tignale del Garda. Sul posto Carabinieri e Polizia di Stato, mentre sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatt ... tvqui.it

Omicidio a Modena, accoltellato sulle scale di un palazzo. Urla udite dai vicini: Vai via!. Arrestata la compagna: la direttaSul posto i carabinieri e il nucleo scientifico per i rilievi. La vittima è un uomo italiano tra i 30 e i 35 anni ... ilrestodelcarlino.it