A Gostivar, città di circa 32.000 abitanti nel nord-ovest della Macedonia del Nord, più di 1.500 persone sono state curate per un’infezione intestinale in pochi giorni. L’origine del contagio sembra essere l’acqua potabile contaminata proveniente da un fiume locale. La situazione ha portato a un’urgente risposta sanitaria, con interventi per contenere il numero di casi e garantire l’approvvigionamento di acqua sicura. La causa dell’inquinamento e le misure adottate sono ancora in fase di verifica.

È emergenza sanitaria a Gostivar, città di circa 32.000 abitanti nel nord-ovest della Macedonia del Nord, dove oltre 1.500 persone sono state curate per un’infezione intestinale nel giro di pochi giorni. Secondo quanto riportato da Sky TG24, le autorità hanno dichiarato lo stato di epidemia dopo un rapido aumento dei casi e hanno vietato ai cittadini di utilizzare l’acqua del rubinetto per il rischio di contaminazione. I primi sintomi sono comparsi all’inizio della settimana, quando numerosi residenti hanno iniziato a rivolgersi all’ospedale “Dr. Ferid Murad” accusando disturbi come diarrea, vomito, dolori addominali, febbre e forte malessere. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Oltre 1.500 persone colpite da un’infezione intestinale in Macedonia del Nord: nel mirino l’acqua potabile contaminata da un fiume

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