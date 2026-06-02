acqua potabile oltre 900 prelievi per il monitoraggio

Sono stati effettuati oltre 900 prelievi per il monitoraggio dell’acqua potabile. I controlli mirano a verificare la qualità dell’acqua distribuita in abitazioni e attività commerciali. Un singolo consumo può rappresentare un rischio se l’acqua è contaminata da virus o batteri invisibili, oppure se presenta alterazioni di natura chimica o microbiologica. I risultati di questi controlli saranno pubblicati nelle prossime settimane.

I CONTROLLI. Basta poco perché un pranzo o una cena, a casa o al ristorante, si trasformino in qualcosa di pericoloso per la salute: un cibo avariato, un prodotto conservato male, un virus o un batterio invisibile. Lo raccontano periodicamente le cronache, e da ultimo il focolaio di epatite A nella zona di Napoli, probabilmente legato ad alcuni lotti di molluschi contaminati. Per questo, l’azione ispettiva deve essere sistematica. Nel corso del 2025 l’Ats di Bergamo, attraverso i professionisti della Struttura complessa Igiene alimenti e Nutrizione (inserita nella cornice del Dips, il Dipartimento di Igiene e Prevenzione), ha svolto più di... 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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Come estrarre acqua potabile dall'aria per soli 12$

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